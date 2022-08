PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati a Biagianti: “Bentornato, Marco. Plasma il gruppo e sarà l’apoteosi”

Così i Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori rossazzurri della Curva Sud del “Massimino”, accolgono l’ex centrocampista Marco Biagianti ripartito da Catania nel ruolo di Team Manager:

“Ben tornato a casa Marco. Non più con i calzoncini e gli scarpini, nè con la fascia di capitano al braccio, ma sarai collante di un gruppo che dovrà vincere, sarai il legame tra la squadra e la società che vuole vincere. Hai il carisma del leader, sai cosa si prova ad essere un giocatore del Catania, ne sei una bandiera. Infondi in loro l’identità rossazzurra, il peso di indossare quella maglia. Non potevano fare scelta migliore per quel ruolo, siamo sicuri che ne sarai all’altezza”.

“Hai fatto di Catania la tua seconda casa dopo la natia Firenze, hai messo radici ben solide alle falde del vulcano, hai vissuto sulla tua pelle gioie esaltanti e cocenti delusioni, roboanti vittorie e imperdonabili sconfitte, sai cosa può dare Catania alla sua squadra del cuore, sai cosa pretende Catania dalla sua squadra del cuore. Devi solamente trasmettere tutta la tua esperienza al gruppo, farli sentire parte vitale di un rilancio importante, fargli capire che nelle loro mani c’è qualcosa di estremamente importante. Plasma il gruppo Marco, e sarà l’apoteosi”.

