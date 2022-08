SERIE D: Sancataldese, Padovani uccide a colpi di martello l’ex fidanzata

“Condanniamo senza se e senza ma ogni violenza e femminicidio. Non riusciamo a trovare le parole per commentare i fatti che si sono verificati ieri sera a Bologna, per la furia e la ferocia che ha subito Alessandra Matteuzzi. Ciò che proviamo in questo momento è shock e sgomento. La Società Sancataldese Calcio tiene a puntualizzare che il calciatore Giovanni Padovani già lo scorso sabato 20 agosto era stato messo fuori rosa a causa del suo ingiustificato allontanamento. La dirigenza verde amaranto si stringe al dolore della famiglia della vittima, certi che la legge faccia il suo corso”. E’ il comunicato stampa emesso dalla Sancataldese, con riferimento alla notizia shock dell’uccisione a colpi di martello, da parte del difensore verdeamaranto, dell’ex fidanzata, Alessandra Matteuzzi. La donna di 56 anni è stata uccisa a Bologna nel cortile del suo condominio e aveva già sporto denuncia contro l’ex compagno. Padovani, 27enne originario di Senigallia, è stato arrestato sul posto per omicidio aggravato. Ha militato in varie squadre di Serie C e D tra cui Troina e Giarre dopo avere fatto parte anche delle giovanili del Napoli e dell’Under 17 della Nazionale.

