CATANIA: esordio assoluto con la Prima Squadra rossazzurra per due catanesi a San Cataldo

Attualmente sono sei i calciatori catanesi formalmente tesserati dalla proprietà del Catania SSD. Tra questi, in due hanno fatto l’esordio assoluto con la Prima Squadra rossazzurra a San Cataldo. Si tratta del terzino Francesco Rapisarda (schierato dal 1′) e del centrocampista Marco Palermo (nella foto, subentrato a Ciccio Lodi nel corso della ripresa).

Classe 1992, la scorsa stagione Rapisarda ha sommato 41 presenze in C con la Triestina, realizzando 4 reti e confermandosi tra i migliori interpreti del ruolo nella categoria. Nell’arco delle ultime sei stagioni, le due più recenti vissute con il club giuliano e le quattro precedenti con la Sambenedettese, il difensore ha sempre conquistato l’accesso ai playoff per la promozione in B. Cresciuto nel settore giovanile del Calcio Catania, Rapisarda collezionò le prime esperienze nel girone I della Serie D con il Cosenza, nel 2011/12, e in Seconda Divisione con l’Aquila, nel 2012/13: in entrambi i casi vinse i playoff, disputando le finali da titolare. Nel biennio successivo, indossò la maglia della Vigor Lamezia, debuttando del 2014/15 in terza serie. Dal 2015 al gennaio 2017, la parentesi con il Lumezzane.

Palermo invece è un centrocampista classe 1995, anch’egli cresciuto nelle giovanili del Catania. Nelle ultime sei stagioni, vissute interamente in Serie C, ha indossato le maglie del Latina, della Pergolettese, della Sicula Leonzio e del Siracusa. Con il club aretuseo, in avvio di carriera, ha vinto due campionati consecutivi, partendo dall’Eccellenza nel 2014 e giungendo tra i professionisti nel 2016.

Degli altri catanesi presenti nella rosa di mister Ferraro (Simone Pino, Orazio Di Grazia, Giulio Frisenna e Gianluca Litteri), Pino e Frisenna sono gli unici ad avere già totalizzato presenze in competizioni ufficiali con la Prima Squadra del Catania in passato.

