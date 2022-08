STAMPA SASSOLESE: “Agostinho in prova al Catania dopo essersi allenato con l’Under 18 del Sassuolo”

Secondo quanto raccolto dai colleghi di canalesassuolo.it, in relazione all’attaccante Arlindo Barbosa da Silva, meglio noto come Agostinho, risulta confermata la notizia che il ragazzo stia sostenendo un provino con il Catania. Viene precisato, tuttavia, che il giocatore portoghese classe 2004 non è di proprietà del Sassuolo. Si è allenato con l’Under 18 di Cascione, ma non è mai stato tesserato ufficialmente dal club sassolese. Lo staff tecnico rossazzurro, dunque, sta valutando il profilo del ragazzo – attualmente privo di vincoli contrattuali – e, nei prossimi giorni, deciderà se perfezionarne il tesseramento o meno.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***