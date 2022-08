UFFICIALE: Rapisarda è del Catania

Nota stampa Catania SSD

Catania SSD comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Rapisarda, nato a Catania il 4 giugno 1992. Nel 2021/22, in Serie C, l’esterno destro ha sommato 41 presenze con la Triestina, realizzando 4 reti e confermandosi tra i migliori interpreti del ruolo nella categoria. Nell’arco delle ultime sei stagioni, le due più recenti vissute con il club giuliano e le quattro precedenti con la Sambenedettese, il difensore ha sempre conquistato l’accesso ai playoff per la promozione in B. Cresciuto nel settore giovanile del Calcio Catania, Rapisarda collezionò le prime esperienze nel girone I della Serie D con il Cosenza, nel 2011/12, e in Seconda Divisione con l’Aquila, nel 2012/13: in entrambi i casi vinse i playoff, disputando le finali da titolare. Nel biennio successivo, indossò la maglia della Vigor Lamezia, debuttando del 2014/15 in terza serie. Dal 2015 al gennaio 2017, la parentesi con il Lumezzane.

