VERSO SANCATALDESE-CATANIA: quali scelte in attacco per scardinare la difesa nissena?

Si avvicina la disputa di Sancataldese-Catania, partita valida per il turno preliminare di Coppa Italia Serie D. C’è curiosità per vedere all’opera la squadra dell’Elefante ed in particolare gli attaccanti, con tanti pezzi da novanta che compongono attualmente il reparto offensivo. Mister Ferraro potrebbe decidere di far giocare dal 1′ il tridente formato da De Luca, Sarao e Giovinco. Attenzione però anche alle ipotesi legate all’impiego dall’inizio di Andrea Russotto e/o Michele Forchignone. Il primo si è ristabilito da qualche acciacco fisico nei giorni scorsi, il secondo ha dimostrato di essere uno dei rossazzurri più in forma a Ragalna e, aspetto non di secondaria importanza, rappresenta un profilo Under.

