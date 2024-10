LO MONACO: “Catania obbligato a puntare alla promozione”

Così l’ex Direttore Generale del Catania Pietro Lo Monaco ai microfoni di news.superscommesse.it: “Il Catania ha alle spalle una proprietà con una disponibilità economica davvero importante. Il pubblico etneo, poi, ha pochi eguali in Italia per passione e sentimento e in panchina siede un decano della categoria come Toscano. Insomma, una squadra del genere ha l’obbligo di puntare alla promozione, non si possono fare discorsi diversi. Tra le pretendenti alla cadetteria, ad insidiare il Catania, c’è sicuramente il Benevento, che però rispetto al recente passato ha deciso di investire sui giovani e non di attuare la solita politica spendacciona. Trapani? Il loro presidente fa pallone da ieri mattina, eppure ha dichiarato che in due anni vuole andare in Serie A, questo fa un po’ sorridere. Certo, sul fatto che metta mano al portafogli bisogna prenderne atto, non ci sono dubbi. Chi punta a vincere deve mettere in preventivo che ci sarà anche il Trapani”.

