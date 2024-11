CATANIA-TRAPANI: rissa in Curva Sud, denuncia e Daspo per tre tifosi

Venerdì sera, nei minuti finale del secondo tempo di Catania-Trapani, è esplosa una rissa in Curva Sud che sarebbe sorta per futili motivi. Decine di tifosi si sono riversati nel parterre del settore. Il personale della Digos della Questura di Catania, con il supporto degli steward, ha individuato tra la folla tre soggetti che avevano partecipato attivamente alla rissa con calci e pugni all’indirizzo di altri individui.

Successivamente, i tifosi sono stati accompagnati presso gli uffici del locale Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica per essere foto-segnalati e denunciati. Nei loro confronti sono stati predisposti e notificati, nella stessa serata, da personale della Divisione Anticrimine della Questura di Catania i relativi provvedimenti di D.A.SPO. per la durata di due anni, in base ai quali non potranno accedere agli impianti sportivi o alle zone in prossimità degli stessi in occasione di manifestazioni sportive.

