COPPA ITALIA: Catania-Trapani su Rai Sport

Martedì 26 novembre 2024, fischio d’inizio alle 20.30, si giocherà allo stadio “Angelo Massimino” Catania-Trapani, sfida valevole per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia Serie C in gara unica ad eliminazione diretta (più eventuali tempi supplementari e calci di rigore, ndr). Proprio in queste ore la Lega Pro ha comunicato che l’evento sarà trasmesso in diretta da Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre). Il Catania scenderà in campo tre giorni dopo la gara di campionato ad Avellino.

