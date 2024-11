EX ROSSAZZURRI – Spolli: “Catania, a gennaio qualche ritocco sul mercato”

Ex difensore – tra le altre – di Catania e Genoa, oggi talent scout della Quan Sports Management, Nicolas Spolli a TuttoMercatoWeb.com si esprime in questi termini sul Catania, che in campionato punta a risalire la classifica: “Daniele Faggiano è un direttore sportivo che rappresenta una certezza. È un valore aggiunto. La squadra è costruita bene. Però il girone C non è facile. Anche se il Benevento va forte non è detta l’ultima parola. La proprietà è forte, andranno a ritoccare qualcosa. La classifica è corta”.

