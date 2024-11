VERSO CATANIA-CAVESE: Maffei torna al “Massimino” ritrovando l’amico Castellini

“Io e Michele Coppola abbiamo già avuto modo di lavorarci insieme a Catania. Maffei ha un grande futuro davanti. E’ molto giovane, parliamo di un 2004. Giocatore che potrà fare qualcosa d’importante”. Parlava così, nei mesi scorsi, Luca Tabbiani in relazione al potenziale di Mattia Maffei quando venne ufficializzato il suo trasferimento al Fiorenzuola. Il 19enne terzino sinistro avellinese di nascita fu prelevato in estate dai rossazzurri dopo la proficua esperienza in Serie D con la maglia della Cavese. Svolse il ritiro pre campionato, poi ha trovato pochissimo spazio in Sicilia.

Alla riapertura del mercato il Catania lo cedette in prestito giocando quasi sempre dal 1′ a Fiorenzuola. L’esperienza in rossonero si è conclusa con la retrocessione della squadra in Serie D ma resta il valido contributo offerto dal ragazzo che, facendo minutaggio, ha acquisito esperienza e sviluppato una maggiore consapevolezza dei propri mezzi.

Nella sessione estiva del calciomercato Maffei ha cambiato di nuovo casacca, facendo ritorno proprio alla Cavese ma il suo cartellino appartiene ancora al Catania. Sabato sfiderà la squadra rossazzurra al “Massimino” dove, in particolare, ritrova un grande amico: Alessio Castellini. Si sono conosciuti in occasione del torneo di Viareggio, due stagioni fa. Fu l’inizio di una solida amicizia. I due giovani hanno avuto il piacere di ritrovarsi in vacanza in estate. Giorni di svago, relax, divertimento e spensieratezza in Grecia per entrambi, domani avversari.

“Castellini è un bravissimo ragazzo. Mi sono trovato subito bene con lui al torneo di Viareggio creando un rapporto speciale. Appena arrivato a Catania mi ha aiutato tantissimo ad inserirmi nel gruppo facendomi capire immediatamente il significato di giocare con questa maglia”, le parole rilasciate tempo fa pubblicamente dal terzino campano che, in questa stagione, ha giocato quasi sempre titolare tra le fila degli aquilotti.

