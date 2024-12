MERCATO: Popovic, club di Serie D alla finestra

C’è anche Gabriel Popovic tra i rossazzurri in partenza. L’attaccante, il 3 agosto, aveva gioito sul piano personale per la realizzazione del suo primo gol ufficiale con la maglia del Catania e nel calcio italiano, a Chiavari, contro la Carrarese in Coppa Italia Frecciarossa. Un gol con dedica speciale alla famiglia, che lo ha sempre sostenuto e supportato. Poi, successivamente all’esordio in questo campionato a Potenza contro il Sorrento, il calciatore classe 2003 è sparito dai radar fino a sostenere uno stage con la Nazionale australiana Under 23, a Sydney, il mese scorso.

Adesso il ragazzo attende l’occasione giusta per ripartire altrove. Già nella sessione estiva del calciomercato si parlava con una certa insistenza di un possibile trasferimento al Paternò, squadra attualmente settima classificata nel girone I di Serie D. Da qualche giorno radiomercato torna ad accostare Popovic proprio ai paternesi. Alla finestra anche altre società della massima divisione dilettantistica, il giocatore temporeggia nell’eventualità di trovare sistemazione in C qualora ci fossero le condizioni. Vedremo se si muoverà qualcosa di concreto nei prossimi giorni.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***