BENEVENTO-CATANIA: match in diretta su Telecolor

Dopo il derby casalingo con il Messina e le trasferte di Crotone e Avellino, l’emittente Telecolor trasmetterà in diretta la prima gara ufficiale del Catania nel 2025, il big match sul campo della capolista Benevento, in programma domenica 5 gennaio alle 15.00 allo stadio “Ciro Vigorito”. Come consuetudine, verrà offerta una versione maxi di ‘Diretta Stadio’: 4 ore di trasmissione a partire dalle 14 con la presentazione dell’incontro e le voci dei protagonisti poco prima del calcio d’inizio, il racconto live del match, interviste in anteprima ad allenatori e giocatori.

