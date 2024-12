SERIE C – Drago: “Dal Trapani al Catania, il mio pensiero. Blasone e soldi non fanno le squadre…”

Massimo Drago, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto nel corso di “A Tutta C” a TMW Radio per commentare anche lo scenario nel girone C di Serie C relativamente alle squadre sulla carta più attrezzate per il salto di categoria, soffermandosi pure sul Catania:

“Il Trapani è una rosa costruita per vincere. Quando però hai magari tante pressioni addosso, perché prima del campionato viene chiesto di vincere a mani basse, c’è qualcosa che potrebbe non andare. Il girone C al momento è quello più equilibrato. Il Benevento è una squadra importante che esprime un ottimo calcio. È normale, però, che, avendo tanti giovani, bisognerà capire come si risponde alla battuta d’arresto di domenica. L’Avellino sono anni che costruisce una squadra per vincere però c’è tanta pressione. Continuo a far notare che negli ultimi anni hanno vinto squadre senza pressioni”.

“Il Catania? Il blasone e i soldi non fanno le squadre, ci vuole costruzione, organizzazione, programmazione. organizzazione. Il Catania ha trovato delle grandi difficoltà soprattutto inizialmente con problemi legati alla fideiussione e c’è stato un ritardo di condizione fisica. Toscano conosce la categoria a memoria, è normale che quando prendi un allenatore come lui e Faggiano D.S. le ambizioni sono elevatissime”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***