VERSO CATANIA-BENEVENTO: tre rossazzurri rientrano in gruppo. Tra gli assenti Sturaro

Ripresa degli allenamenti, oggi, per il Catania. Tre rossazzurri sono rientrati in gruppo: Francesco Di Tacchio e Marius Adamonis per l’intera durata della seduta, Alessandro Celli per la prima parte, seguita da una sessione individualizzata. In campo Alessandro Farroni, arruolabile in vista della gara con il Benevento in calendario domenica 5 gennaio. Ha svolto alcuni esercizi con il gruppo anche Rapisarda.

Tra gli indisponibili Stefano Sturaro: gli accertamenti diagnostici svolti dopo Catania-Sorrento hanno rivelato una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro. Assente Davide Guglielmotti, alle prese con una gastroenterite virale. Terapie per Bethers e Di Gennaro, Luperini svolge un programma di recupero della condizione. La preparazione proseguirà da domani a sabato con cinque sedute mattutine.

