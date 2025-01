CLASSIFICA MARCATORI: Inglese al quarto posto nel girone C

Riportiamo la classifica marcatori del girone C di Serie C quando sono trascorse 23 giornate. Tra le fila del Catania, Inglese si posiziona al quarto posto e vede avvicinarsi a lui il bomber dell’Avellino Patierno, che ha raggiunto la doppia cifra. Avanzano sul podio Tumminello, Caturano e Lescano. Stoppa resta il secondo migliore finalizzatore della manovra del Catania davanti a Carpani, che ha concluso l’avventura in maglia rossazzurra siglando tre gol.

17 GOL – Lescano (Trapani)

15 GOL – Caturano (Potenza)

14 GOL – Tumminello (Crotone)

11 GOL – Inglese (Catania)

10 GOL – Patierno (Avellino)

9 GOL – Leonetti (Team Altamura), Oviszach (Crotone), Salvemini (Audace Cerignola)

8 GOL – Lanini (Benevento)

7 GOL – Anatriello (ACR Messina), Gomez (Crotone), Grandolfo (Monopoli), Manconi (Benevento)

6 GOL – Bruschi (Monopoli), D’Auria (Potenza), Emmausso (Foggia), Energe (AZ Picerno), Fella (Cavese), Perlingieri (Benevento), Sounas (Avellino)

5 GOL – Balde (Giugliano), Guerra (Juventus NG), Jallow (Audace Cerignola), Musso (Sorrento), Palumbo (Juventus NG), Schimmenti (Potenza), Silva (Crotone), Sorrentino (Cavese), Stoppa (Catania), Vazquez (Monopoli)

4 GOL – Afena-Gyan (Juventus NG), Bernardotto (AZ Picerno), Bolsius (Sorrento), D’Amico (Team Altamura), De Cristofaro (Avellino), Gori (Avellino), Lamesta (Benevento), Minesso (Team Altamura), Njambe (Giugliano), Petrungaro (ACR Messina), Russo (Avellino), Volpicelli (AZ Picerno)

3 GOL – Bifulco (Trapani), Capomaggio (Audace Cerignola), Carpani (Catania), Carretta (Casertana), Crecco (Latina), Cuppone (Audace Cerignola), De Francesco (Sorrento), De Rosa (Giugliano), Ekuban (2 Latina/1 Turris), Fall (Trapani), Giorgione (Giugliano), Giron (Crotone), Luciani (ACR Messina), Maiorino (AZ Picerno), Mazzocco (Foggia), Murano (Foggia), Pace (Monopoli), Paolucci (Audace Cerignola), Redan (Avellino), Rosafio (Potenza), Semedo (Juventus NG), Silvestri (Trapani), Simonetti (Benevento), Talia (Benevento), Vano (2 Casertana/1 Avellino), G. Vitale (Cavese), Zigoni (Taranto)

2 GOL – Acampora (Benevento), Angileri (Monopoli), Battimelli (Taranto), Berra (Benevento), Bianchi (Casertana), Bianchini (Audace Cerignola), Bulevardi (Monopoli), Capanni (Latina), Castorani (Potenza), Celiento (Trapani), Ciotti (Trapani), Ciuferri (Giugliano), Cuccurullo (Sorrento), Da Graca (Juventus NG), Damian (Casertana), Giannone (Turris), Grande (Team Altamura), Guerini (Crotone), Jimenez (Catania), Kanoutè (Trapani), Lunetta (Catania), Masala (Giugliano), Millico (Foggia), Montalto (Catania), Padula (Giugliano), Pagliai (AZ Picerno), Petermann (Latina), Petito (AZ Picerno), Proia (Casertana), Pugliese (Turris), Riccardi (Latina), Rolando (Team Altamura), Saio (Cavese), Salines (Foggia), Selleri (Potenza), Shiba (Taranto), M. Tascone (Audace Cerignola), S. Tascone (Foggia), Todisco (Sorrento), Udoh (Trapani), Visentin (Audace Cerignola), M. Vitale (Crotone), Viteritti (Monopoli), Viviani (Benevento), Volpe (Audace Cerignola), Vona (Latina)

1 GOL – Amaradio (Juventus NG), Anastasio (Catania), Anghelè (Juventus NG), Ardizzone (Taranto), Asencio (Casertana), Calvano (Monopoli), Cardoni (AZ Picerno), Cargnelutti (Crotone), Casarini (Turris), Castellano (Turris), Castellini (Catania), Celeghin (Giugliano), Cionek (Avellino), Coccia (Audace Cerignola), Cudrig (Juventus NG), D’Agostino (Giugliano), D’Ausilio (Avellino), D’Andrea (Catania), Deli (Casertana), De Paoli (Giugliano), De Santis (Team Altamura), Di Gennaro (Catania), Di Livio (Latina), Diop (Cavese), Dipinto (Team Altamura), Di Pasquale (Crotone), Di Renzo (Latina), Di Somma (Sorrento), Enrici (Avellino), Ercolano (Latina), Esposito (AZ Picerno), Fabbro (Taranto), Felippe (Potenza), Forti (Catania), Franco (AZ Picerno), Frascatore (Avellino), Frisenna (ACR Messina), Gagliano (Audace Cerignola), Galletta (Casertana), Garofalo (ACR Messina), Gatti (Casertana), Ghisolfi (Potenza), Guglielmotti (Catania), Guarracino (Taranto), Guerra (AZ Picerno), Ierardi (Catania), Improta (Latina), Karic (Trapani), Kostadinov (Crotone), Loreto (Cavese), Macca (Juventus NG), Mancini (Casertana), Marranzino (Cavese), Milesi (Potenza), Minelli (Giugliano), Morrone (Turris), Mutanda (Avellino), Ndoj (Latina), Nocerino (Turris), Onofrietti (Turris), Orlando (Foggia), Oukhadda (Benevento), Paglino (Casertana), Palermo Dutra (Team Altamura), Papadopoulos (Juventus NG), Papazov (Taranto), Parodi (Foggia), Pedicillo (ACR Messina), Peretti (Cavese), Pezzella (Cavese), Pinato (Benevento), Polidori (Sorrento), Quaini (Catania), Rigione (Avellino), Rillo (Potenza), Romano (Giugliano), Romano (Audace Cerignola), Ruggiero (Audace Cerignola), Sainz-Maza (Audace Cerignola), Santarcangelo (AZ Picerno), Scaccabarozzi (Turris), Scravaglieri (Latina), Silvestro (Foggia), Simone (Team Altamura), Speranza (Taranto), Spini (Trapani), Starita (Benevento), Stivanello (Juventus NG), Toșca (Benevento), Yabre (Monopoli), Vazquez (Monopoli), Verna (Catania), Verrengia (Potenza), Vigliotti (Cavese), Vitali (AZ Picerno), Vitiello (Sorrento), Zunno (Foggia), Zuppel (Trapani)

