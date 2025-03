GIUSI MALATO: “Mi auguro che il Catania ribalti la stagione. Torre del Grifo? Ho lasciato il cuore lì…”

Giusi Malato, campionessa catanese e attuale presidentessa della Rari Nantes Jonica, ospite di Futura Gol, trasmissione a cura di Futura Production:

“Spero che il Catania riuscirà a ribaltare la stagione. In questi casi per esperienza personale è meglio fare un passo per volta e prendere tutto quello che di buono arriva, poi si vedrà. La volontà sicuramente sarà quella di fare il salto ma devono confluire verso quest’obiettivo tante altre situazioni. Io mi aspettavo in generale qualcosa di più dal tecnico, dalla dirigenza, dalla società, mi aspettavo facesse un torneo di vertice”.

“Tra l’altro questo è un campionato con un’onda fortissima tra alti e bassi, non vi è costanza di rendimento. Chiaramente a volte le cose non vanno come si programmano. E’ palese che nel Catania ci siano delle difficoltà, non so se di natura tecnica, tattica o societaria. Questo non tocca a me stabilirlo, ma queste difficoltà poi si determinano in campo, bisogna porre rimedio a questa situazione”.

“Torre del Grifo? Io ho visto la struttura quando ancora era in costruzione. Il Calcio Catania mi volle all’interno del polifunzionale e mi chiamò quando stavano facendo la buca della piscina. Da quel momento io ho lasciato il cuore lì. E’ un centro di una bellezza straordinaria, salendo all’ultimo piano del polifunzionale da un lato vedi l’Etna, dall’altro il mare fino ad Augusta. La posizione è strategica, abbraccia tutti i paesi pedemontani. Io abito a Mascalucia, vedendo la struttura ogni giorno chiusa con le erbacce, al buio, con le torri faro spente mi viene il magone”.

“Quando lasciai la piscina, un anno prima del fallimento, già dovevano essere effettuati degli interventi di manutenzione straordinaria tra caldaia e impianto di areazione. C’erano dei bei soldini da spendere. Adesso, per quanto ne so io, pare che per l’effetto serra siano scoppiati tutti i vetri della piscina. Quello non era solo un centro sportivo ma un luogo di ritrovo di tante famiglie che passavano giornate intere con noi. Abbiamo vissuto tante storie, Torre del Grifo era Casa”.

