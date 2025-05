CATANIA-PESCARA: si giocherà alle 20, diretta tv in chiaro su Rai Sport

Non solo gli utenti abbonati a Sky e alla piattaforma NOW. Ci sarà la possibilità di assistere anche in chiaro alla diretta televisiva della partita Catania-Pescara, in programma domenica 11 maggio allo stadio “Angelo Massimino” con fischio d’inizio alle ore 20:00. La Lega Pro ha comunicato, infatti, che l’incontro – valevole per l’andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C – sarà trasmesso da Rai Sport. L’emittente Telecolor assicurerà, invece, la trasmissione in differita lunedì 12 Maggio alle 22:15.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***