ASSOCALCIATORI: “Serie C, dal 23 al 31 dicembre vietata ogni attività agonistica”

Nota ufficiale Assocalciatori

In conformità con quanto pattuito con l’AIC nelle stagioni scorse, anche per quest’anno la Lega Pro ha ratificato l’istituzione della sosta invernale pari a 9 giorni consecutivi durante la quale sarà vietata ogni attività agonistica ufficiale o non ufficiale, nonché di allenamento.

Pertanto, dopo la partita di domenica 22 dicembre p.v., nel periodo che va da lunedì 23 dicembre a martedì 31 dicembre 2019 compresi sarà vietata ogni attività agonistica ufficiale o non ufficiale e quindi gli allenamenti riprenderanno il 1° gennaio 2020.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***