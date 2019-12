CANCELLOTTI (Teramo): “Brucia il pareggio col Catania…”

Il terzino destro del Teramo Tommaso Cancellotti, secondo quanto si legge su ilcentro.it:

“Il pareggio col Catania? Brucia avere preso gol subito dopo essere riusciti a sbloccare la gara, ma è inutile recriminare. Nel girone di ritorno vogliamo prenderci quei 6-7 punti lasciati per strada, soprattutto all’inizio del campionato. Non è stato un avvio facile di stagione per noi e questo ha sicuramente pesato nel rendimento complessivo del girone d’andata. Bisognerà migliorare nel cammino in trasferta, per esempio”.

