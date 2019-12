VIRTUS FRANCAVILLA: diversi acciaccati in vista del Catania

La sosta si presenta al momento giusto per la Virtus Francavilla. Sono infatti numerosi, al momento, i calciatori in infermeria. Il centrocampista Denny Gigliotti, tra i principali protagonisti nella gara d’andata persa dai pugliesi col Catania, avrebbe riportato la rottura del crociato. Idem Stefano Pino e Giovanni Tchetchoua. Problemi fisici anche per i lungodegenti Francesco Pambianchi e Allan Baclet, oltre all’ex Siracusa Federico Vazquez che ha accusato un risentimento muscolare nei giorni scorsi. La formazione allenata da Buno Trocini proverà a recuperare il maggior numero possibile di atleti in vista della ripresa del campionato, fissata per il 12 gennaio contro il Catania.

