COPPA ITALIA SERIE C: Catania mai in semifinale, si cerca di sfatare il tabù

Per la quinta volta nella storia il Catania partecipa ai Quarti di finale di Coppa Italia Serie C. Mai, da quando la competizione è in vigore (1973), i rossazzurri sono riusciti ad accedere al turno successivo. Nel 1975 il doppio confronto con il Sorrento si concluse in parità (2-2 all’andata, 1-1 al ritorno) ed i calci di rigore premiarono la formazione campana. Nel 1990, invece, il Catania se la vide con il Palermo perdendo 3-1 il match di andata e pareggiando 1-1 tra le mura amiche quello di ritorno. Nove anni dopo, nuovo doppio confronto valido per i Quarti di Coppa Italia Serie C e altro derby, stavolta con il Messina. Le due gare si conclusero 0-0 ed i peloritani staccarono il pass per le semifinali dopo la lotteria dei rigori. Tra gennaio e febbraio 2001, infine, doppio 1-1 con il Brescello e tiri dal dischetto ancora fatali agli etnei. Il Catania proverà a sfatare il tabù, stavolta in un match ad eliminazione diretta sul campo del Catanzaro.

