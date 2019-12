DALL’ARGENTINA: “Llama, il ritorno dell’eroe”

Così la stampa argentina, precisamente Diario UNO, accoglie il ritorno dell’ex rossazzurro Cristian Llama al Gimnasia y Esgrima di Mendoza:

“L’eroe dell’ascesa alla National B (seconda serie argentina ndr) nel 2018, torna a Mensana per avviare il suo secondo ciclo nel club. L’attaccante ha lasciato un grande ricordo nella squadra bianconera, con il gol segnato al Defensores de Villa Ramallo valso la promozione il 27 maggio 2018, nella vittoria per 1-0 allo stadio “Víctor Legrotaglie”. L’arrivo di Llama era il desiderio del presidente Fernando Porreta ed è il regalo di Natale per i fan in bianco e nero”.

IL GOL PROMOZIONE DI LLAMA

