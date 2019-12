GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “E’ un blocco, non uno sciopero. Chiedo scusa ai tifosi…”

Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro, ha illustrato a Radio Cusano Italia Tv le motivazioni legate allo slittamento della 20/a giornata di Serie C. Ecco quanto riporta ternananews.it:

“L’incontro tra il Ministro Roberto Gualtieri e il presidente della Figc Gabriele Gravina è stato positivo perché il Ministro ha capito che la Lega Pro c’è, cosa fa e di conseguenza che necessita del provvedimento che chiediamo. Per noi è un’urgenza, per questo abbiamo mantenuto il blocco del campionato. Non è uno sciopero ma è un blocco. Questa Serie C ha bisogno di aiuto. E’ un fatto serissimo è una grandissima responsabilità quella che mi sono preso. Non sono uno scavezzacollo. Dobbiamo capire se possiamo restare con questo format. Defiscalizzazione? Da un massimo di 140mila a 90mila di detrazioni nel primo anno. Questo chiediamo. Non sono soldi che vanno nelle tasche delle persone. Andranno impiegati nei settori giovanili e nelle strutture. Scuse ai tifosi? Si ma dovevamo farlo perché c’è il rischio che ci e vi chiudano l’emozione del calcio”.

