FIFA: i più gol del 2019, c’è anche la firma di Zurlo del Catania Beach Soccer

La Fifa ha pubblicato l’elenco degli autori dei più bei gol dell’anno solare 2019 nel mondo del calcio. Sono state selezionate, in questo senso, le reti di Daniel Zsori (Debrecen), Jose Cifuentes (Ecuador – Under 20), Cristiane (Brasile – calcio femminile), Wayne Rooney (DC United), Radja Nainggolan (Cagliari), Santiago Munoz (Messico Under 17), Luis Suarez (Barcelona), Son Heungmin (Tottenham Hotspur), Cristiano Ronaldo (Juventus) ed Emanuele Zurlo (Italia Beach Soccer). Quest’ultimo è anche un componente del Catania Beach Soccer. La Fifa è rimasta favorevolmente impressionata dal gol siglato dall’attaccante contro la Svizzera il 28 novembre scorso durante la Coppa del Mondo in Paraguay.

