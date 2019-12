GIANNI (D.G. Reggina): “Defiscalizzazione? Domenica dovremmo giocare”

Nel corso di ‘Buongiorno Reggina’, programma in onda su Reggina TV, ha parlato il il Direttore Generale amaranto Andrea Gianni soffermandosi sulla battaglia della Lega Pro relativa alla defiscalizzazione. Queste le sue parole evidenziate da sport.strill:

“E’ una situazione un po’ particolare. Abbiamo ricevuto il comunicato stampa della Lega Pro in cui preannuncia la volontà di sospendere il campionato. Mercoledì ci sarà un tavolo tecnico con il Ministro. Io credo sia giunto il momento per la defiscalizzazione per dare aiuto alle società. Noi non abbiamo problemi grazie al nostro presidente che si fa carico di tutto, ma sposiamo il problema. Sono fermamente convinto che troveranno una soluzione e che domenica si giocherà. Abbiamo aperto la prevendita e domenica dovremmo giocare. Ci auguriamo di giocare per augurarci nel modo migliore il buon Natale. Credo possa essere stato un atto di forza della Lega dovuto, perché il tema è troppo importante. Abbiamo manifestato a Ghirelli e Gravina che è una battaglia giusta e da condividere. Speriamo, però, ci facciano giocare”.

