GIRONE D’ANDATA: Lucarelli vs Camplone, tecnici a confronto. Trovata la quadratura adesso?

Sin qui il Catania è stato guidato da due allenatori divergenti per carattere, idee e metodi di lavoro: Cristiano Lucarelli e Andrea Camplone. Entrambi con un vissuto significativo sui campi di gioco e protagonisti di un passaggio di testimone sulla panchina rossazzurra dopo la decima giornata di campionato.

L’approdo di mister Camplone alle pendici del’Etna era propedeutico ad un ritorno al 4-3-3 con l’intento di sopperire attraverso un gioco propositivo alle carenze strutturali dell’organico. Il tecnico abruzzese vi è riuscito soltanto in parte, visto che la squadra viaggiava tra buone performance casalinghe e sconfitte esterne a ripetizione con tanti gol subiti. Con il ritorno di Lucarelli al timone, abbiamo assistito al passaggio immediato al 3-5-2 salvo poi trovare la quadratura del cerchio dopo vari tentativi al tramonto del girone d’andata.

Al di là dei continui cambiamenti di uomini e moduli di gioco, con il trascorrere delle domeniche abbiamo visto un cambiamento tattico radicale. La squadra ne ha beneficiato in termini di pragmatismo tattico e compattezza difensiva, concetti più adeguati al contesto della Serie C. Lucarelli sembra aver individuato nel 4-2-3-1 la strada da percorrere per proseguire il cammino in campionato e Coppa Italia nel migliore dei modi.

