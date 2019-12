LA GROTTERIA: “Palermo 5-1 Catania, serata indimenticabile…”

“Una serata indimenticabile”. Così, nei giorni scorsi via social, l’ex attaccante del Palermo Christian La Grotteria ha ricordato il derby da incubo per i tifosi rossazzurri del 23 ottobre 2000, in Serie C1, Palermo 5-1 Catania. Andò a segno per i rosanero anche La Grotteria che, peraltro, successivamente ha lavorato per un brevissimo periodo di tempo proprio alle pendici dell’Etna. Qualche anno fa, infatti, fece parte dello staff tecnico di Mario Petrone al Catania in Lega Pro. Nel giro di appena tre partite, la sua avventura catanese terminò senza lasciare il segno, a seguito delle dimissioni rassegnate da Petrone.

