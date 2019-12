LLAMA – GIMNASIA: contratto di un anno e mezzo

E’ già stato ufficializzato il suo ingaggio dal Gimnasia y Esgrima di Mendoza, in realtà Cristian Llama non si è ancora trasferito presso il club bianconero. L’ormai ex rossazzurro, fresco di risoluzione con il Catania, firmerà un contratto della durata di un anno e mezzo con il sodalizio argentino. In questi giorni festeggia il compleanno del fratello che gioca in Italia, a fine mese tornerà in Argentina riabbracciando i familiari e, agli inizi di gennaio, si trasferirà a Mendoza per la sottoscrizione dell’accordo con la società del Presidente Fernando Porretta.

