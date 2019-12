MARINO: “Calcio siciliano vive momentaccio”

Nei giorni scorsi è andata in scena a Vittoria la diciannovesima edizione del ‘Premio Sicilia’, festival del calcio ideato da Claudio La Mattina e Fabio Prelati. Tra i premiati anche l’allenatore marsalese Pasquale Marino, ex Catania che rilascia alcune dichiarazioni riprese da La Gazzetta dello Sport:

“Io non mi arrendo e spero di tornare presto in panchina. Purtroppo è un momentaccio per il calcio siciliano, bisogna sperare in una ripresa. In questo momento non c’è da stare allegri ma bisogna avere pazienza e ricostruire come hanno fatto il Parma, la Spal e tante altre”.

