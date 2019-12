LLAMA: “Torno a casa. Via da Catania per scelta tecnica, situazione economica molto delicata”

Prime parole da giocatore del Gimnasia y Esgrima di Mendoza per Cristian Llama, ai microfoni di Ovación. In realtà si tratta di un ritorno al club bianconero per lui, dopo avere contribuito alla promozione nella seconda divisione argentina con un suo gol. Ecco quanto evidenziato e tradotto dalla nostra redazione:

“Questo ritorno rappresenta un grande passo nella mia carriera. E’ molto importante per me tornare in un club dove ho ricevuto tanto amore. Qui mi sento a casa e la chiamata del Presidente Fernando Porretta è stata determinante. Spero che il nuovo periodo di militanza in bianconero sia pieno di gioie. Cercherò di restituire l’amore e affetto con buone prestazioni sul campo. A Catania ho vissuto una seconda tappa molto positiva, adesso la squadra ha ottenuto la qualificazione nelle semifinali di Coppa Italia di categoria e la società sta vivendo un situazione economica molto delicata. Ho trascorso un buon semestre in cui ho iniziato a giocare, poi il Catania ha cambiato guida tecnica, puntando su giocatori con caratteristiche diverse. Ora voglio fare un buon precampionato, sto bene ed ho giocato la mia ultima partita in Coppa”.

