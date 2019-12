PORCINO: Lucarelli lo riporterebbe volentieri a Catania, ma difficile lasci Livorno

Anche quest’anno si registrano voci legate ad un eventuale ritorno in Sicilia del laterale sinistro Antonio Porcino. Mister Cristiano Lucarelli lo conosce bene, lui per primo spinse per il trasferimento a Livorno nel 2018, allenandolo anche alla guida della formazione amaranto. Logico che, alla riapertura del calciomercato, sarebbe propenso a riaccoglierlo alle pendici dell’Etna. Il ragazzo, però, ha giocato spesso in questa prima parte di campionato (Serie B) e molto difficilmente il Livorno se ne priverà a gennaio, a meno che non arrivi una convincente offerta economica.

