DA TRIESTE: “Triestina, contatti per Lodi”

Da Trieste, precisamente il sito trivenetogoal.it, giunge la voce di un presunto interesse della Triestina nei confronti del centrocampista rossazzurro Francesco Lodi. “Ben evidenziato in rosso, c’è il nome di Francesco Lodi, in uscita da Catania e per il quale ci sono stati contatti con la Triestina – si legge – Mauro Milanese riflette, il giocatore pure e dovrà decidere a breve la destinazione preferita fra una serie di opzioni in ballo”.

