BAIOCCO: “Catania, ambiente positivo ed imprenditori seri per ripartire”

L’ex centrocampista rossazzurro Davide Baiocco illustra il proprio pensiero in merito alle difficoltà incontrate dal Catania in questo campionato e i dubbi relativi al futuro del club. Ecco quanto evidenziato da newsicilia.it:

“Mi auguro che l’ambiente a Catania, soprattutto quello calcistico, diventi un po’ più positivo perché la negatività non serve a trarre cose positive. Oltre a ciò spero che ci siano degli imprenditori seri, che oltre a sposare la causa per amore considerino il Calcio Catania come un’azienda, facendo un programma lavorativo di minimo 5 anni. Tutto questo allo scopo di valorizzare le infrastrutture, i giovani del territorio e il brand a livello internazionale con strategie di marketing, in modo da diventare un modello in tanti aspetti”.

“Un lavoro del genere deve essere chiaramente pianificato e bisogna prendersi del tempo, ma anche avere un buona comunicazione cercando al tempo stesso di essere trasparenti e di dare le giuste aspettative alle persone. Ci vogliono anche tecnici qualificati a Torre del Grifo e sarebbe riduttivo limitarsi ai soli risultati sportivi. Spesso si sopravvalutano i progetti nel breve periodo, mentre bisogna avere più pazienza, perseveranza e programmazione”.

