BANDECCHI (Pres. Ternana): “Peccato per quei gol che ci siamo bevuti. Sarebbe potuto essere 4-0…”

Il Presidente della Ternana Stefano Bandecchi su Instagram, dopo la vittoria ottenuta per 2-0 ai danni del Catania in Coppa Italia:

“Gallo, se fa un primo tempo allucinante, poi si rifà nella ripresa. Tutti i ragazzi hanno avuto una bella reazione nel secondo tempo. Peccato per quei due gol in più che potevano farci finire 4-0 che ci siamo bevuti, mangiati non lo vogliamo dire. Sto parlando da tifosi, pago il biglietto e voglio vedere una partita bella. Mercoledì è passato, siamo andati avanti per la Coppa Italia – a cui sono sempre poco interessato – ma adesso dobbiamo concentrarci su domenica che sarà una partita importantissima, una delle quindici finali che ci mancano da giocare”.

