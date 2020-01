BARISIC: titolare nel 4-2-3-1 a Francavilla, ecco perchè

Si sono mosse critiche nelle ore successive alla disputa del match di Francavilla Fontana per quanto concerne l’utilizzo dal 1′ di Maks Barisic, malgrado il ragazzo fosse sul mercato. Impostando tatticamente la squadra secondo il 4-2-3-1 di base, secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione la scelta è ricaduta sullo sloveno per dare maggiore fisicità in avanti e tenendo conto del fatto che Vincenzo Sarno – reduce da un infortunio di rilevante entità – non ha ancora, in termini di minutaggio, un’ampia autonomia sulle gambe. L’alternativa era costituita da Kalifa Manneh, ma anche lui va dosato non giocando un match ufficiale da più di un mese e mezzo. Non esistevano altre opzioni per mister Cristiano Lucarelli, considerando anche le indisponibilità di Alessio Curcio e Andrea Mazzarani.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***