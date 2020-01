BAUDO: “Pulvirenti ha fatto molto bene a Catania, ma il ciclo è finito”

Il noto conduttore televisivo catanese Pippo Baudo ha parlato della situazione di difficoltà del Catania a La Gazzetta dello Sport:

“Pulvirenti ha fatto molto bene, ma ci ha perso tempo a rimanere in sella alla società. Bisogna ringraziarlo per i grandi nomi che ha fatto arrivare, dal Papu Gomez a Castro, ma il ciclo è finito. E’ un’ingiustizia vedere il Catania in C, mi auguro che gli uomini che si stanno accostando alla società abbiano tanta buona volontà e quattrini”.

