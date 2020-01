CALORI: “Credo poco al mercato di gennaio, ai Play Off impossibile fare calcoli”

Allenatore in cerca di nuova sistemazione in panchina dopo le ultime esperienze professionali al Trapani ed alla Ternana, Alessandro Calori riflette sull’efficacia del calciomercato invernale e le possibilità di raggiungimento della B tramite Play Off. Ecco quanto si legge su tuttobari.com:

“Dico la verità: da allenatore non credo tanto al mercato di gennaio. Di base chi ha i calciatori bravi nella categoria se li tiene, se vengono presi da categorie superiori serve il tempo per adattarsi mentre se arriva qualcuno che non ha mai giocato serve rimettersi in condizione. Bisogna essere oculati ad individuare il profilo giusto. I Play Off? Sono un campionato a parte. A Trapani recuperammo 15 punti facendo una grande rimonta ed ai Play Off fummo eliminati dal Cosenza che fece circa 20 punti in meno rispetto alla mia squadra: i calabresi andarono in Serie B grazie ad una forma psico-fisica elevata. In quell’ottica, dunque, è impossibile fare calcoli”.

