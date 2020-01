CATANIA – POTENZA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

Ritorno allo stadio “Angelo Massimino” per il Catania dopo la trasferta di Francavilla Fontana in cui i rossazzurri non sono andati oltre il risultato di 0-0. Primo impegno casalingo del 2020 per i rossazzurri che ospiteranno il forte Potenza di mister Raffaele in occasione della 22/a giornata del girone C di Serie C.

Le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla intorno ai valori di 2.50 e 2.61; la “X” tra 3.10 e 3.35; il “2” tra 2.55 e 2.65. “12” è la doppia chance avente la quota più bassa (compresa tra 1.27 e 1.30) rispetto a “X2” (1.42-1.46) e “1X” (1.40-1.44). Match che, pertanto, si preannuncia estremamente equilibrato con entrambe le squadre ad avere più o meno le stesse probabilità d’incamerare i tre punti.

