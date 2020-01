CATANIA: ritorno nel Lazio dopo il poker di Rieti

Catania che proverà a sfatare il tabù Viterbese allo stadio “Rocchi”. Etnei mai vittoriosi a Viterbo ma, in questo campionato, per la seconda volta si recano in terra laziale. Precedentemente avevano affrontato il Rieti al “Manlio Scopigno”, riuscendo a portare a casa i tre punti con il risultato finale di 4-1. Era l’1 dicembre scorso. Di Molfetta (doppietta), Di Piazza e Catania entrarono nel tabellino dei marcatori per la formazione rossazzurra. Fu l’ultimo successo esterno del Catania in campionato, dopo il 3-6 di Avellino.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***