CATANIA: Scaltriti miglior addetto stampa Serie C girone C 2018/19

In occasione di “Italian Sport Awards – La Notte degli Oscar del Calcio Italiano – Italian Football Awards – Gran Galà del Calcio”, evento ideato e prodotto da Donato Alfani con il patrocinio di CONI, FIGC e Leghe, giunto alla nona edizione, verrà premiato il giornalista Angelo Scaltriti (Calcio Catania) in qualità di miglior addetto stampa del girone C di Serie C 2018/19. La premiazione si terrà martedì 4 febbraio a Castellammare di Stabia presso l’Hotel dei Congressi.

“Non riterrò mai completa la mia collezione di doveri nei confronti del Calcio Catania – le parole di Scaltriti – Da questo riconoscimento deriva, ad esempio, l’ulteriore consapevolezza di non avere il diritto di perdere una sola futura occasione per mantenere l’inclinazione a garantire il meglio e il massimo in ogni circostanza e per dimostrare, concretamente, il mio valore e l’adeguato spirito di servizio nei confronti del club e di chi ama il Catania. Sono un servo dello stemma perché allo stemma servo: è questo, il mio piccolo grande orgoglio. Grazie, di cuore”.

