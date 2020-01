VERSO CATANIA – POTENZA: l’importanza di vedere in campo i neo acquisti

Lo 0-0 di Francavilla Fontana non è un risultato da buttare via ma, sicuramente, ha messo in risalto le difficoltà del Catania in fase offensiva. Eccezion fatta per le occasioni prodotte nel primo tempo, ma non adeguatamente sfruttate, i rossazzurri hanno faticato a costruire situazioni di pericolo nell’arco dei 90′. In questo senso potrebbero venire in soccorso i neo acquisti Bruno Vicente e Alessio Curcio, out per la trasferta pugliese ma che dovrebbero essere regolarmente a disposizione di mister Cristiano Lucarelli per il successivo confronto casalingo di campionato con il Potenza.

Tipici giocatori di categoria con spiccate doti umane, qualità ed esperienza, in un momento delicato come quello attuale possono contribuire a dare nuova linfa alla squadra lungo il percorso. Migliorando lo sviluppo del gioco rossazzurro dalla linea di centrocampo in su e favorendo il movimento degli attaccanti, mettendoli in condizione di battere a rete con maggiore frequenza. Sarà importante, quindi, vedere all’opera questi calciatori nel contesto tattico di Lucarelli. Auspicando che si calino velocemente nella realtà etnea e nell’attesa di sbloccare altre operazioni di mercato in entrata.

