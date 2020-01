COSCARELLA (Pres. Rende) conferma: “Abbiamo scelto Rigoli, ecco perchè”

L’ex allenatore del Catania Pino Rigoli riparte dal Rende. Le indiscrezioni delle ultime ore trovano conferma nelle dichiarazioni del Presidente biancorosso Fabio Coscarella, ai microfoni di tuttoc.com:

“È sinonimo di garanzia, è una persona seria, un professionista che stimiamo. Aiuterà a dare tranquillità e fermezza a un gruppo di grandissima qualità. Aver raccolto solamente 14 punti dispiace perché sono veramente pochi rispetto a quanto di buono fatto fin qui. Lo stesso mister, che aveva seguito la squadra in altre circostanze, nei colloqui telefonici mi ha rivelato di credere molto in questa rosa: sa che avrà tra le mani un team di grandissima prospettiva, che non merita questo posto in classifica. La cosa mi ha rincuorato”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***