CURCIO: “Finalmente in campo!”

“Finalmente in campo !! #aspettandomercoledì#forzacatania#”. Così, via Instagram, il trequartista Alessio Curcio che ha avuto un positivo impatto sulla partita, domenica pomeriggio, contro il Potenza allo stadio “Angelo Massimino”. Tanta voglia di ben figurare per il giocatore prelevato a titolo definitivo dal Vicenza alla riapertura del calciomercato. Curcio non giocava in competizioni ufficiali dal 12 maggio scorso, match valido per i Play Off di Serie C che si concluse 1-1 tra Ravenna e Vicenza.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***