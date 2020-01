CURCIO – I tifosi del Vicenza: “Grande giocatore e uomo, buona fortuna”

I tifosi del Vicenza salutano, attraverso la pagina Facebook ufficiale biancorossa, il neo acquisto rossazzurro Alessio Curcio. Commenti positivi nei confronti del trequartista che, evidentemente, ha lasciato un buon ricordo in terra veneta malgrado in questa stagione non abbia visto il campo. Riportiamo di seguito alcuni messaggi dei sostenitori vicentini all’indirizzo del giocatore:

“Grazie Alessio per la tua professionalità. Buona fortuna con tutto il cuore”;

“Peccato non abbia avuto possibilità quest’anno”;

“In questi mesi di fuori rosa, io che ti vedevo tutti i giorni in allenamento, ti sei sempre comportato da vero professionista. Ti auguro un grosso in bocca al lupo per questa nuova avventura. Ciao”;

“Professionista impeccabile. Buona fortuna Alessio!”;

“Grazie Alessio perché anche tu hai contribuito a questo primo posto. E non serve essere titolari perché lo sono tutti. Quindi grazie CURCIO”;

“Alessio, grande giocatore e uomo. Buona fortuna”;

“Giocatore molto serio e impegnato. Buona fortuna!!”.

