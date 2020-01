CURIALE: prosegue la trattativa con il Teramo

Il Teramo non molla la presa per Davis Curiale, ma ancora la fumata bianca non arriva. Sarebbero emerse difficoltà di natura contrattuale per l’acquisizione del cartellino dell’attaccante di proprietà del Catania, il dialogo tra le parti però continua e si cerca di trovare una soluzione. Nel frattempo altri club di Serie C sono alla finestra per Curiale, pronti ad approfittarne qualora sfumasse la trattativa con la società abruzzese.

