MERCATO: il Catania tiene d’occhio qualche esubero da Livorno

Attenzione rivolta anche al campionato di Serie B sul mercato in entrata rossazzurro. Mister Cristiano Lucarelli sarebbe, in particolare, interessato a seguire con attenzione l’evolversi degli eventi in casa Livorno. Più di un giocatore amaranto è in cerca di nuova sistemazione e Lucarelli valuta soprattutto la possibilità di perfezionare l’ingaggio dell’attaccante brasiliano classe ’95 Murilo, che conosce bene per averlo allenato la scorsa stagione. Il sogno, poi, è costituito dal laterale sinistro Antonio Porcino ma la sensazione è che difficilmente lascerà Livorno in questa sessione di calciomercato. Anche altri profili del Livorno potrebbero fare al caso del Catania, ma Murilo è il nome più caldo in queste ore.

