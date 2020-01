RUSSOTTO: addio Cavese? Al momento non giungono conferme dalla Campania

Radio mercato ha riavvicinato negli ultimi giorni Andrea Russotto al Catania. Ad oggi, però, dalla Campania non si registrano conferme. Il giocatore mantiene un legame forte con il club rossazzurro e la città dell’Elefante, ha trascorso con la famiglia le festività natalizie ai piedi dell’Etna, prima di fare ritorno a Cava de’ Tirreni per la ripresa degli allenamenti. Lo stesso Russotto, inoltre, ha partecipato alla partitella in famiglia vinta per 6-0 mettendosi in evidenza con una doppietta.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***