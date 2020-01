FAVARIN: “Aya è arrivato troppo tardi in Serie B, ottimo difensore”

Giancarlo Favarin, tecnico che ha avuto modo di allenarlo alla Fidelis Andria con risultati davvero lusinghieri, si esprime in termini positivi relativamente al difensore ex Catania Ramzi Aya, ora in forza alla Salernitana. Ecco quanto si legge su La Città di Salerno:

“Un ottimo difensore, che può disimpegnarsi sia in una difesa a tre che a quattro, nel 3-5-2 può giocare in tutte le posizioni arretrate, ma dà il meglio di sé come centrale, è un marcatore duro ma non disdegna l’impostazione palla al piede. Aya l’ho sempre definito scherzosamente il mio scudiero, è un elemento di personalità, uno che anche nello spogliatoio si fa sentire quando le cose non vanno e pretende sempre il massimo da tutti. Ramzi è un saltatore, e su corner può sempre essere insidioso. Come mai soltanto adesso in B? Secondo me ci è arrivato troppo tardi, forse non ha avuto continuità nel momento decisivo, ma parliamo di un calciatore che ha fatto bene ovunque, e che viene da un settore giovanile importante come la Fiorentina”.

