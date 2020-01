FERRANTE (Ternana): “Catania, faremo di tutto per portare a casa la vittoria”

L’attaccante della Ternana Alexis Ferrante dopo il pareggio di Monopoli, in vista del confronto casalingo di Coppa Italia col Catania. Ecco quanto evidenziato da calcioternano.it:

“Abbiamo dimostrato che sappiamo sia giocare che lottare. Purtroppo il campo, non in perfette condizioni, ci ha limitato un po’. Tutti abbiamo fatto una grandissima prestazione ma non siamo riusciti ad incidere. Adesso testa subito alla semifinale di Coppa Italia. Sarà un match importantissimo e noi vogliamo fare di tutto per portalo a casa”.

